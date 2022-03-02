تعرف على نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان 2022-1443

بواسطة محمود عطا الله
هلال شهر شعبان استطلاع هلال شهر شعبان

تؤكد الحسابات الفلكية أن شهر رجب 1443 لهذا العام سوف يكون 30 يومًا، وأن أول أيام شهر شعبان سوف يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الجمعة 4 مارس 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان 2022-1443 في مصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات وعدد من الدول العربية، حيث أنه على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية للأهلة.

نتيجة استطلاع هلال شعبان 2022- 1443

  • أرسلت كل الدول العربية بعثات شرعية رسمية لاستطلاع وتحري هلال شعبان مساء اليوم الأربعاء 29 رجب 1443 الموافق 2 مارس 2022.
  • نتيجة استطلاع ورؤية هلال شعبان في السعودية والكويت وقطر والإمارات 2022 هي تعذر رؤية الهلال، ليكون الخميس 3 مارس 2022 هو المتمم لشهر رجب، وأول أيام شهر شعبان 1443 هو يوم الجمعة 4 مارس 2022.
  • كما أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شعبان مساء اليوم الأربعاء، وأن الجمعة هو أول شهر شعبان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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