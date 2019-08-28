تعرف علي مناسك الحج والعمرة

خلق الله الانس والجن وجعل العبادة هي الغاية الاساسيه من خلقه لهما، والدليل علي ذلك قوله تعالي ” وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” ولقد تعددت اشكال العبادات، فامنها ما هي مفروضة علي كل مسلم ومنها ما هي مستحبة، وبعض من هذه العبادات هى اركان الاسلام التي بني عليه والتي قال عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم “بني الإسلام على خمس: (بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمّداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ) والحج والعمرة هما فرض علي كل مسلم بالغ قادر وفي هذا المقال سوف نتعرف علي مناسك كلاً من الحج والعمرة.

مناسك الحج

الحج هو فرض عل كل مسلم مكلف به اذا كان قادراً علي اداء هذه الفريضة، والدليل علي ذلك قال الله تعالي ” وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ” ولذلك اجمع جميع علماء المسلمين علي ان الحج فرض، وكما يعلم كل مسلم ان للحج خطوات ومناسك للقيام به، و أولها هو الاحرام للحج ثم يقوم بالاغتسال ويقوم بارتداء ملابس الحج وان يقوم بترديد التلبيه وهي ” لبّيك حجّاً، لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك ” يخرج الحجاج الي منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ويمكثون بها حتي فجر اليوم التاسع وهو يوم عرفة، يتوجه الحجاج الي عرفه بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة وينشغلون بالدعاء والتضرع الي الله تعالي، بعد مغيب الشمس يتوجه الحجاج الي المزدلفة ويبيتوا فيها ليليتهم، بعد طلوع شمس العاشر من ذي الحجة ينطلق الحجاج الي منى لكي يرمون جمرة العقبة، ثم يتوجه الحجاج لذبح الهدي، ثم يقومون بعد ذلك بحلق رؤسهم او تقصير شعر رؤسهم، ثم يتجه الحجاج بعد ذلك لكي يقومو بطواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة، ثم يعود بعد ذلك الحجاج ليبيتو في منى ليلتا الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، ويقومون في هذين اليومين برمي ثلاث جمرات ، ثم العودة الي مكة لكي يقومون بطواف الوداع اذا اردو العودة الي ديارهم، وبذلك تكون انتهت مناسك الحج.

مناسك العمرة

يقول الله تعالي ” وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ” تدل هذه الاية ان الحج والعمره كلاهما فرض وفق رأي الشافعية والحنابلة، وكما للحج مناسك فاللعمرة ايضا مناسك وهي، اولا الاغتسال قبل الاحرام ثم يرتدي ملابس الاحرام ثم يقوم بالتلبيه ويقول ” لبّيك عمرة، لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك ” يقوم المعتمر بالطواف حول الكعبة سبعة اشواط ويبدأ كل شوط من الحجر الاسود وينتهي عنده، ثم يصلي بعدها خلف مقام ابراهيم عليه السلام او بالقرب منه، ثم يتجه المعتمر بعدها الي الصفا والمروة فيقوم بالسعي بينهما سبعة اشواط، ثم يقوم الرجل بحلق شعره او تقصيره، اما بالنسبة للمرأة فقص قدرا يسير من شعرها.