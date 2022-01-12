تغيير أوقات عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2022

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية الجديدة في 2022 مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية الجديدة في 2022

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت عن تغيير مواعيد الدوام وأوقات استقبال المراجعين في فروعها المنتشرة في محافظات الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية الجديدة في عام 2022 في جنوب السرة وفرع المدنية في الجهراء ودوام فرع المدنية في جنوب الصباحية بمحافظة الأحمدي.
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يأتي تغيير مواعيد العمل في فروع المعلومات المدنية بالكويت بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين ومن الإداريين العاملين في كل القطاعات الحكومية.

مواعيد عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2022

أوقات العمل في المبنى الرئيسي جنوب السرة:
– إنجاز المعاملات للكويتيين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر.
– إنجاز المعاملات للوافدين من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء.
– استلام البطاقة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر، ومن الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء.
دوام المعلومات المدنية الجهراء 2022
– إنجاز المعاملات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر.
– استلام البطاقة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر، ومن الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء.
أوقات عمل فرع مدنية الأحمدي جنوب الصباحية
– إنجاز المعاملات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر.
– استلام البطاقة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر، ومن الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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