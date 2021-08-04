تغيير رقم الجواز في شهادة التطعيم بالكويت

شهادة التطعيم تكون ممهورة برقم جواز السفر الخاص بصاحب الشهادة، وفي حال تجديد جواز السفر، يكون رقم الجواز القديم هو الموجود على شهادة التطعيم وليس رقم الجواز الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة تغيير رقم الجواز على شهادة التطعيم بالكويت من الجواز القديم لرقم الجواز الجديد، هذا وتواصل الكويت جهودها الكبيرة لتطعيم الجميع من المواطنين والوافدين المتواجدين على أرض الدولة للعبور من المرحلة الحالية بسلام.

تغيير رقم الجواز القديم على شهادة التطعيم الكويت بالرقم الجديد