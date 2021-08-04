تغيير رقم الجواز في شهادة التطعيم بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
تغيير رقم الجواز القديم على شهادة التطعيم بالرقم الجديد تغيير رقم الجواز القديم على شهادة التطعيم بالرقم الجديد

شهادة التطعيم تكون ممهورة برقم جواز السفر الخاص بصاحب الشهادة، وفي حال تجديد جواز السفر، يكون رقم الجواز القديم هو الموجود على شهادة التطعيم وليس رقم الجواز الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة تغيير رقم الجواز على شهادة التطعيم بالكويت من الجواز القديم لرقم الجواز الجديد، هذا وتواصل الكويت جهودها الكبيرة لتطعيم الجميع من المواطنين والوافدين المتواجدين على أرض الدولة للعبور من المرحلة الحالية بسلام.

تغيير رقم الجواز القديم على شهادة التطعيم الكويت بالرقم الجديد

  • طريقة تغيير رقم جواز السفر من القديم إلى الجديد على شهادة التطعيم تتم في دقائق ومن أول مراجعة.
  • مكان المعاملة وزارة الصحة منطقة مشرف.
  • كاونتر “إسألني” صالة رقم 5.
  • تحصل على شهادة تطعيم برقم جواز السفر الجديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

كيفية تغيير رقم الهاتف في تطبيق مجتمعي واعي

أخبار العالم

حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية مكتب صبحان والشويخ


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.