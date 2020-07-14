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تغيير عنوان السكن في البطاقة المدنية للمواطن والمقيم.. هل يحتاج حجز موعد؟

بواسطة محمود عطا الله
تغيير عنوان السكن البطاقة المدنية تغيير عنوان السكن البطاقة المدنية

تعتبر معاملة تغيير عنوان السكن في البطاقة المدنية بالكويت للمواطن والمقيم واحدة من أهم معاملات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويشغل الكثيرين سواء مقيم أو مواطن سؤال هام وهو “هل يتطلب تغيير عنوان السكن بالبطاقة المدنية حجز موعد للمراجعة في المدنية؟”، هذا وتشهد فروع هيئة المعلومات المدنية تلك الأيام إقبال كبير من المراجعين، بعد فتح الهيئة لفروعها بعد فترة توقف عن الدوام استمرت لثلاثة شهور.

رابط حجز موعد تغيير عنوان السكن البطاقة المدنية في الكويت

بالفعل، معاملة تغيير عنوان السكن في البطاقة المدنية يتطلب حضور المراجع شخصيًا لأحد فروع هيئة المعلومات المدنية، وهذا يتطلب حجز موعد للمراجعة، وأن يحضر للمقر ومعه المستندات المطلوبة لتغيير سكن مواطن أو مُقيم، ويتم تسجيل حجز موعد عن طريق البيانات الشخصية للمراجع، رابط الحجز هو:
paci.gov.kw
تُسجل خلال الحجز بياناتك الشخصية، وتقوم بتحديد الموعد وتاريخ المراجعة، يُرسل موقع الهيئة رسالة تأكيد الحجز، وتحصل على باركود هيئة المعلومات المدنية، والذي تأخذ له صورة على هاتفك الجوال، وتُبرزه لموظفي الاستقبال عند الزيارة والمراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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