تفاصيل اختراق حساب جاك دورسي المؤسس المشارك لتوتير

عرض اختراق حساب جاك دورسي المدير التنفذي ومؤسس توتير المشارك موقع التواصل الاجتماعي الشهير للحرج عالميًا، وخاصة أن الموقع يضم عددًا من الحسابات لأهم الشخصيات في العالم من سياسيين وفنانين وأمراء، تعرض حساب مؤسس موقع توتير للاختراق من قبل مجموعة قراصنة إلكترونية تُطلق على نفسها اسم تشاكلنغ سكواد، نشرت على الحساب الذي يتابعه ملايين الأفراد حول العالم عددًا من التغريدات العدوانية والعنصرية لمدة استمرت خمسة عشر دقيقة.

اختراق حساب جاك دورسي مؤسس توتير

بعد اختراق الحساب أصدرت شركة توتير بيانًا رسميًا وقالت أن أنظمتها الخاصة لم تتعرض لأي اختراق وألقى توتير كل اللوم على مقدم خدمة الهاتف التي لم تذكر اسمها وقالت أن رقم الهاتف تعرض للاختراق بسبب القصور الأمني من قبل شركة الهاتف المحمول، وأضافت أن ذلك القصور قد مكن مستخدمين غير مرخص لهم بنشر تغريدات والتدوين بواسطة الرسائل النصية من الرقم ولكن تم التعامل مع المشكلة والسيطرة عليها.

كيف حدث اختراق حساب مؤسس توتير

أكد مصدر مسئول بشركة توتير لعدد من الجرائد والصحف العالمية أن القراصنة استخدموا ما يُعرف بأسلوب السيمسوابنغ أي الاختراق عبر رقم الهاتف أو اختراق شرائح تشغيل الجوال، للسيطرة على الحساب، حيث يعتمد تلك النهج على نقل التحكم من رقم الهاتف لشريحة بهاتف جديد كليًا، وما غالبًا ما يحدث ذلك لخداع مسئولي خدمة العملاء بشركات تشغيل الهواتف، أو بتقديمهم رشوة لأحد المسئولين.

وفي هذه الحالة تم اختراق حساب مؤسس توتير بواسطة نقل التحكم من رقم هاتفه لشريحة أخرى من خلالها تمكن القراصنة من نشر تغريدات على حسابه باستخدامهم للرسائل النصية، وبالرغم من ملايين من مستخدمي تطبيقات توتير على الهواتف الذكية إلا أن الشركة ما زالت تُفعل خدمة الرسائل النصية نظرًا لوجودها بالدول النامية بتكلفة أقل من تكلفة الأنترنت.