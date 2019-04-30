تفاصيل زيارة رئيس وزراء العراق لألمانيا اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له بمطار برلين، صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، في مستهل جولة أوروبية وخارجية يقوم بها عبد المهدي، هذا وسنتابع معكم كل تفاصيل زيارة رئيس وزراء العراق لألمانيا، كما نستعرض الأجندة العراقية خلال تلك الزيارة لأهم دول الاتحاد الأوروبي والعالم ألمانيا.

تفاصيل زيارة رئيس وزراء العراق لألمانيا اليوم

عقدت بالفعل اليوم، جلسة مباحثات مشتركة بين الوفدين الرسميين، بحضور المستشارة أنجيلا ميركل والمهندس عادل عبد المهدي، والمباحثات في كافة المجالات، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين في مجالات: التجارة المشتركة بين البلدين، مجال التعاون الأمني، مباحثات حول عدد من القضايا الهامة منها: إعادة الاستقرار للعراق، إعادة بناء المناطق والمدن التي تم تحريرها.

الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق في ألمانيا يضم: وزير الخارجية، وزير التجارة، الإعمار والإسكان، وزير الكهرباء، أمينة بغداد، مستشار الأمن الوطني، وعدد من كبار المسؤولين والمستشارين.

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