تفجير اتحاري أمام السفارة الفرنسية في تونس، التفاصيل

أعلنت وسائل الإعلام التونسية منذ قليل وقوع تفجير اتحاري في شارع الجبيب بو رقيبة وسط العاصمة التونسية “تونس” وعلى بعد 100 متر فقط من السفارة الفرنسية، وكانت حصيلته سقوط 4 مصابين فيما لم ترد أخبار عن وقوع قتلى حتى الآن.

وقالت الجزيرة إن التفجير استهدف دورية امنية تنشط قرب سفارة فرنسا في شارع الجبيب بو رقيبة سط تونسس العاصمة.

وقالت مصادر للجزيرة إن منفذ التفجير لقي حتفه هو وشخص آخر.

تحديث: إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن في التفجير الذي استهدف دورية أمنية في جادة شارل ديجول.

تحديث: 12.45 م| تفجير انتحاري ثان يستهدف مقر الشرطة العدلية في العاصمة تونس يؤدي لإصابة 4 رجال أمن.

ويكمن تأثير هذين التفجيرين ليس في عدد القتلى (لا يوجد قتلى حتى الآن) لكنه يؤثر على استقرار تونس وحركة السياحة فيها رغم بعده عن الأماكن التي يتواجد بها السائحون بمسافة كبيرة جداً.