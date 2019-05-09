تفجير كبير في أحد الأسواق الشعبية ببغداد يُخلف العديد من الخسائر البشرية .. إليكم التفاصيل

هل لم يكن الشهر الفضيل بكل مقومات الحرمة للدم والمال والعرض كافٍ لكي يتوقف الإرهاب والعنف عن ممارساته اللأخلاقية ضد الإنسانية والعيش والحياة ولو لثلاثون يوماً فقط، ربما لم تكن حُرمة رمضان كافية ليحدث ما يُدمي القلب حقاً وتتعرض العاصمة بغداد اليوم منذ قليل لتفجير كبير يودي بحياة عدد من الأبرياء .

فلقد أفادت الأنباء العاجلة منذ قليل عن وكالات أنباء عربية وعالمية، أنه قد سُمع دوي انفجار شديد منذ قليل بمنطقة سوق جميلة وسط العاصمة العراقية بغداد، وبعد ما قام العراقيون بتناول إفطارهم بعد يوم من الصيام، وفيما يلي ننقل لكم أحدث الأخبار المتداولة حول التفجير حتى اللحظة .

تفاصيل تفجير بغداد اليوم

حيث أكدت المصادر الإعلامية، وتصريحات رسمية عراقية صادرة عن أجهزة أمنية، أن تفجير شديد قام به أحد الأشخاص الانتحاريين مجهولي الهوية حتى اللحظة، وذلك بأسواق جميلة الكائنة بمدينة الصدر وسط العاصمة العراقية بغداد .

وأكدت الأنباء المتوافرة حتى اللحظة، أن التفجير كان من القوة لإحداث خسائر وتلفيات مادية واضحة للعيان، وتم حصر أولي للخسائر البشرية والتي قُدرت حتى الآن بمقتل ثماني أشخاص، وإصابة العشرات جراء هذا العمل الإجرامي الجبان .

ولا يزال الرصد مُستمر لأحدث أخبار تفجير بغداد الحادث لتوه، وسوف نوافيكم بأحدث الأخبار حول التفجير وتداعيات، وتحديد المسئول عنه والعدد النهائي للضحايا والخسائر البشرية فور أن يتم الإعلان عنها مباشر من قبل السلطات العراقية .