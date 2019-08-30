تفسير رؤية القطط في المنام لإبن سيرين، لماذا تشكل هاجساً خاصة للنساء

رؤية القطط في المنامات أمر غير مريح للكثيرين بل قد يكون مفزعاً في بعض الأحيان بالنظر لطبيعة الفعل التي تقوم به القطة أو أن تكون سوداء اللون. أما بالنسبة لرؤية القطط فله دلالات في أكثرها سلبية، لأنك تنتظر أذى سيأتي من شخص ما، وقد يشير احيانا إلى مرض يصيب الإنسان، أو المتاعب والهموم بسبب إستمرار مصاعب الحياة للأسوء. وسنتعرض تفسيرات إبن سيرين بشأن مشاهدة الشخص القطة أو السنور في الحلم. وتحدث النبي عن القطة بأنها”من الطوافين عليكم والطوافات“، وهذا هو الأصل في تفسير الرؤية بشكل صحيح أي الأشخاص المحيطين بك…تابع معنا.

تفسير رؤية القطط في المنام

وبالتدقيق في تفسير القطط لدى محمد إبن سيرين رأيناه فسر إلى أن القط هو لص، وأستنبط بذلك من حقيقة إن إمرأة أستعلمته عن رؤيا شاهدتها تصور قطاً يقدم رأسه في بطن زوجها ويلتقط شيئا ليأكه. فأكد لها ان حانوت زوجها سيسرقه رجل زنجي في الليل، وهذا الذي كان. فرؤية القط تدل على وجود لص يريد السرقة قد يكون من الخارج أو حتى من أهل البيت نفسه. كما يشير إلى معاني أخرى من أن السنور بمدلول مرض سنة وإذا كان متوحشاّ ذلك القط فهو شدة المرض، أما في حال رؤية القطة ساكنة أي هادئة فهي سنة فيها راحته وفرحه. ولو كانت مشاهدة القط تتصف بالوحشية فإن مبصر الحلم تكون سنة نكد عليه وتكون السنة متعبة له مع كثير من العناء. بالإضافة فإن – رؤية القطة – الأنثى، من حقيقة أنها إمرأة غير صالحة.

رؤية القطة للمرأة للحامل

في حين أن المتبحرين في تفسير الأحلام حديثاً يرون إشارات أكثر وضوحاً من رؤية القطط بالنسبة للرجل والمرأة. اذا رأى رجلاً أن إمرأة تدخل عليه منزله فهي إمرأة يعرفها تريد أن تقوده لأرتكاب الزنا معها بإرادتها. أما بالنسبة للنساء فإن رأت إمرأة حامل أنها تكافح في مصارعة القطة المتهجمة عليها فيجب على المرأة مراجعة الطبيب لإجراء فحوصات تجنباً لفقدان الجنين. أما إذا رأت إنها تحمل قطة بين يديها، فذلك يشير الى بشارة جنس المولود – وهي أنثى.

وعموماً يشير تعبير رؤيا القطة إلى أشخاص قريبين قد يكونوا من الأقرباء أو الأصدقاء الذين يترددون إلى المنزل بشكل معتاد، ويبنغي الحذر من شرٍ يقترب من غدر أو خيانة عبر الإبتعاد عنهم، وقدمنا لكم تفسير رؤية القط أو السنور وهو حيوان أليف من جنس الحيوانات الثديية.