تفعيل أبل باي الكويت.. تعرف على الخطوات

تم تفعيل خدمة الدفع عن طريق هواتف الأيفون وساعات أبل في الكويت بداية من أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات وطريقة تفعيل خدمة أبل باي في الكويت على هاتفك الأيفون، حيث تتمكن من التفعيل ببساطة، هذا وقد أعلنت ستة بنوك كويتية عن دخولها في تلك الخدمة، على أن تنضم باقي البنك خلال الساعات القادمة.
طريقة تفعيل أبل باي الكويت على الأيفون
- خطوات تفعيل خدمة أبل باي الكويت على الأيفون هي عبارة عن إضافة بطاقاتك على تطبيق المحفظة Wallet المتوافر على الأيفون.
- لإضافة بطاقة، تختار تطبيق المحفظة، أعلى الشاشة الرئيسية تختار علامة (+).
- يظهر لك خيارات تختار الخيار الأول، تختار (بطاقة السحب والائتمان)، ثم تختار متابعة..
- الشاشة التالية يمكنك من خلالها إدخال بيانات البطاقة عبر الكاميرا، أو يمكنك إدخال البيانات يدويًا.
- تظهر لك بعد ذلك الشروط والأحكام وتوافق عليها بعد قراءة الشروط.
- الخطوة التالية تختار طريقة التحقق من البطاقة ومن الممكن أن تختار إرسال رمز التحقق عبر رسالة نصية.
- بعد إدخال رمز التحقق، تكون بذلك قد فعلت أبل باي بالفعل.