تفعيل أبل باي الكويت.. تعرف على الخطوات

تم تفعيل خدمة الدفع عن طريق هواتف الأيفون وساعات أبل في الكويت بداية من أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات وطريقة تفعيل خدمة أبل باي في الكويت على هاتفك الأيفون، حيث تتمكن من التفعيل ببساطة، هذا وقد أعلنت ستة بنوك كويتية عن دخولها في تلك الخدمة، على أن تنضم باقي البنك خلال الساعات القادمة.

طريقة تفعيل أبل باي الكويت على الأيفون