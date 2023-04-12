تفعيل حساب تيمز للطالب في الكويت.. وزارة التربية تنشر الخطوات

بواسطة محمود عطا الله
تفعيل حساب تيمز تفعيل حساب تيمز

أصدرت وزارة التربية الكويتية، خطوات تفعيل حساب تيمز، لكي يتمكن الطالب الكويتي في كل مدارس الدولة، من الدراسة عن بُعد، يأتي هذا، بعدما قررت الوزارة، تعطيل الدراسة في كل المدارس، يومي الأربعاء الخميس 12 و 13 أبريل 2023، وقررت أن تكون الدراسة خلال هذين اليومين عن بُعد عبر حساب مايكروسوفت تيمز.

تفعيل حساب تيمز للدراسة عن بُعد

    • أول خطوة لتفعيل حساب تيمز للطالب في الكويت هي أن تقوم بتنزيل مايكروسوفت تيمز على جهازك.
    • افتح تيمز على جهازك.
    • في الصفحة الأولى يطلب منك إيميل المتعلم على موقع الوزارة، نُدخل في الخانة المخصصة حرف s ثم الرقم المدني للمتعلم، ثم [email protected]، ليكون شكل المكتوب ([email protected])، ثم تختار التالي.

  • نكتب كلمة السر، ثم نختار التالي.
  • الصفحة التالية حول كيفية إرسال كود رقمي، نختار عبر الهاتف.
  • الصحة التالية، تختار الدولة، ثم تكتب رقم الهاتف، يظهر لك خياران، تختار إرسال رسالة.
  • تصلك رسالة على هاتفه بها “كود التفعيل”.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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