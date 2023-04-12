تفعيل حساب تيمز للطالب في الكويت.. وزارة التربية تنشر الخطوات

أصدرت وزارة التربية الكويتية، خطوات تفعيل حساب تيمز، لكي يتمكن الطالب الكويتي في كل مدارس الدولة، من الدراسة عن بُعد، يأتي هذا، بعدما قررت الوزارة، تعطيل الدراسة في كل المدارس، يومي الأربعاء الخميس 12 و 13 أبريل 2023، وقررت أن تكون الدراسة خلال هذين اليومين عن بُعد عبر حساب مايكروسوفت تيمز.

تفعيل حساب تيمز للدراسة عن بُعد

أول خطوة لتفعيل حساب تيمز للطالب في الكويت هي أن تقوم بتنزيل مايكروسوفت تيمز على جهازك. افتح تيمز على جهازك. في الصفحة الأولى يطلب منك إيميل المتعلم على موقع الوزارة، نُدخل في الخانة المخصصة حرف s ثم الرقم المدني للمتعلم، ثم [email protected]، ليكون شكل المكتوب ([email protected])، ثم تختار التالي.

