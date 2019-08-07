تقرير شامل عن عيد الأضحى المبارك 2019 : صور العيد ورسائل التهنئة ودعاء يوم عرفة وفضله

مع اقتراب حلول أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات تتشابه اهتمامات الكثير من الناس في هذا الشأن ويبحثون عن أشياء بعينها تناسب الأحداث الجارية، وقد قررنا أن نقوم بتجميع كل هذه الأشياء التي قد تهمكم في هذه المناسبة وإضافتها إلى هذا الموضوع ليُصبح بمثابة تقريرًا شاملًا يشمل كل ما قد تحبون أن ترونه بخصوص عيد الأضحى المبارك 2019.

إن دائرة البحث في هذا المجال تتمحور حول فكرة التهنئة والمعايدة من خلال رسائل تهنئة عيد الأضحى وحول فكرة التفاعل على الشبكات الاجتماعية (مثل الفيسبوك) من خلال صور عيد الأضحى المبارك وكذلك تهتم بالجانب الديني فنرى البحث يزداد كثيرًا على فضل يوم عرفة ودعاء يوم عرفة.

صور عيد الأضحى المبارك 2019

وقررنا البدء بصور عيد الأضحى 2019 لأن الصور دائمًا ما تستحوذ على نصيب الأسد من اهتماماتنا وهي تُعد العنصر الأكثر تفاعلية على الإنترنت كاملًا، وسنعرض لكم فيما يلي مجموعة من أجمل صور عيد الأضحى وصور التهنئة به الحديثة لهذا العام والتي سوف نعمل على تحديثها طيلة الأيام السابقة.

رسائل عيد الأضحى المبارك 2019

وكذلك يبحث الأشخاص كثيرًا عن رسائل تهنئة عيد الأضحى حفاظًا منهم على صلة الرحم وعلى علاقات الود والمحبة بين الأصدقاء والأحباء، وفي السطور القادمة سنكتب لكم أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى يُمكن أن يرسلها شخص إلى آخر

كم نحن سعداء ..

عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم ..

لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى ..

إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام ..

كل عام وأنت بخير .. كلماتي تتعثر خجلى ..

وتقول لك بحب ليس يخفى ..

تقبل الله طاعتك ..

وأتم بالعيد فرحتك ..

أطل العيد مبتسما فسال الحب رقراقا …

وذكرني مودتهم فصار الشوق أشواقا ..

كل عيد وأنت لربك طائع ..

ولنبيك تابع ..

ولدينك رافع ..

ولأهلك نافع ..

عيدك مبارك ..

دعاء يوم عرفة | فضل يوم عرفة

ويوم عرفة من الأيام العظيمة عند الله عز وجل وفيه تُعتق الرقاب من النيران وتُجاب الدعوات وقال الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) فيما معناه أن صيام هذا اليوم يُكفِّر سنة قبله وسنة بعده،ويُحب في هذه الأيام الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتنفل (أداء صلاة النوافل) والإكثار من العمل الصالح على العموم، ولنقرأ معًا هذا الحديث الشريف لنعرف ما الذي أوصانا الرسول الكريم بقوله في يوم عرفة :

في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

ومن الأعمال المستحبة أيضًا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التكبير وذكر الله، وسوف نقوم بتحديث هذا الموضوع بشكل مستمر وإضافة كل جديد فيه بخصوص هذه النقاط التي تحدثنا عنها مؤخرًا.