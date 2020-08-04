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تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى

بواسطة سمير زيادة
تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى

أشار تقرير جديد حول الإصابات بفيروس كورونا، إلى مزيد من الأدلة على أن فيروس كوفيد-19 يهاجم الكلى بضراوة ويلحق بها أضرارًا كبيرة، حيث أشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف المصابين بالفيروس في مدينة نيويورك بأحد مستشفياتها عانوا من إصابات حادة في الكلى، واكتشف الباحثون أن خمس المرضى تعرضوا للإصابة بأضرار شديدة لدرجة إخضاعهم لغسيل الكلى على الفور.

1 كورونا تثير القلق
2 نتائج وأرقام مثيرة للقلق
3 سبب تضرر الكلى

كورونا تثير القلق

تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى
تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى

نتائج وأرقام مثيرة للقلق

ومما توصل إليه الباحثون إلى أن 82% من المصابين بفيروس كورونا وعانوا من إصابات بالكلى لم يكن لديهم تاريخ مرضي سابق بهذا الشأن، وأجرى الباحثون دراستهم لـ4000 شخص خضعوا للعلاج في جبل سيناء في نيويورك بين الفترة من 24 فبراير و30 مايو، واستخدموا أداة ذكاء اصطناعي تُسمى KidneyIntelX ، وهذه الأداة تقوم بتقييم فرص المريض في الإصابة بأمراض الكلى.

وتوصلت الدراسة بحسب القائم عليها، الدكتور آلان كليجر، إلى نتائج التالية :

  • 46% من المرضى أصيبوا بإصابات حادة في الكلى، حيث فشل العضو في تنقية السموم من الجسم.
  • 17% من المرضى احتاجوا  لغسيل الكلى.
  • أكثر من 33% من المرضى الذين بقوا على قيد الحياة، لم تستعد كلاهم وظائفها نفسها قبل إصابتهم بمرض كورونا.

سبب تضرر الكلى

ويرجع سبب حدوث ذلك حسب الدكتور كليجر بقوله : إن “إحدى نظريات تقول إن فيروس كورونا المستجد يثير عواصف من بروتين السيتوكين الذي يؤدي إلى أن يهاجم الجسم أنسجته”، وفي نظرية أخرى تقول إن ” الفيروس يدخل الكلى من خلال مستقبلات ACE-2 لإصابة وإتلاف العضو”.

وكانت تقارير سابقة لهذا التقرير أظهرت تاثير فيروس كوفيد -19 على الكلى وإلحاقه أضرارًا بها ففي إحدى الدراسات أجريت في معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية أظهرت أن 36.6% من 5000 مريض بفيروس كورونا عانوا من إصابات حادة في الكلى، وكذلك توصل لنتائج مماثلة المركز الطبي الجامعي بـهامبورغ-إيبندورف في ألمانيا.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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