تقويم العجيري وموعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
تقويم العجيري أول عيد الفطر الكويت تقويم العجيري أول عيد الفطر الكويت

مع دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، يتطلع الجميع لموعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الكويت طبقًا لتقويم العجيري، حيث حددت الحسابات الفلكية لمركز العجيري موعد بداية عيد الفطر في دولة الكويت، هذا ويذكر أن رؤية هلال شهر شوال وأول عيد الفطر ستكون مساء يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق ميلاديًا 20 أبريل 2023.

تقويم العجيري وموعد أول عيد الفطر 2023 الكويت

أكدت حسابات وتقويم مركز العجيري أن أول أيام عيد الفطر 2023 في الكويت سوف يكون الجمعة 21 أبريل 2023 وهو الأول من شوال 1444، حيث ستتم مشاهدة هلال شوال في سماء الكويت مساء يوم الخميس طبقًا لحسابات مركز العجيري الفلكية، حيث ينتهي شهر رمضان الفضيل عن 29 يومًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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