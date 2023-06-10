تقويم العجيري 1444.. هذا هو موعد أول شهر ذي الحجة 2023 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
تقويم العجيري أول ذي الحجة الكويت تقويم العجيري أول ذي الحجة الكويت

أعلن مركز العجيري العلمي عن نتيجة تقديراته الفلكية الدقيقة بخصوص موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444 -2023 في الكويت، كما حدد موعد وقفة عرفات وبداية عيد الأضحى لهذا العام، هذا وقد دخلنا بصورة رسمية في الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة 1444، حيث يترقب الجميع في الكويت والعالم الإسلامي بداية الشهر الكريم “ذي الحجة” الذي يشهد مناسك الحج.

تقويم العجيري وأول ذي الحجة 1444 الكويت

قال بيان مركز العجيري العلمي أن موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444-2023 في الكويت سوف يكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 الجاري، عليه يكون يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، على أن يبدأ أول عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو القادم.

موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2023:
بحسب تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص إجازة عيد الأضحى في الكويت فسوف تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو، حتى الأحد 2 يوليو 2023، على أن يُستأنف الدوام في كل الجهات الحكومية من يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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