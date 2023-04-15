تقويم العجيري 2023.. المركز يُحدد موعد أول عيد الفطر في الكويت فلكيًا

بواسطة محمود عطا الله
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أعلن مركز العجيري العلمي عن موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكيًا في دولة الكويت والذي يهل هلاله خلال مع نهاية هذا الأسبوع، كما حدد مركز العجيري عدد أيام شهر رمضان الفضيل، بيان تقويم العجيري بخصوص موعد العيد نشرته كل وسائل الإعلام في دولة الكويت.

تقويم العجيري 2023 وأول أيام العيد

طبقًا للبيان المنشور عن المركز بخصوص تقويم العجيري 2023 عن أول أيام عيد الفطر 1444، فسوف يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام العيد وغرة شهر شوال 1444، حيث يظهر هلال العيد في سماء الكويت مساء يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل، لينتهي شهر رمضان 1444 طبقًا لتقويم العجيري عن 29 يومًا (غير كامل العدة).

من الجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية قد قررت أن يكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 خمسة أيام، تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل، ويُستأنف الدوام يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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