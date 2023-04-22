تقويم العجيري 2023.. موعد أول عيد الأضحى في الكويت فلكيًا

نستعرض من خلال هذا التقرير تقديرات الحسابات الفلكية الدقيقة وتقويم العجيري 2023 لموعد أول أيام عيد الأضحى 2023 فلكيًا في الكويت، وموعد يوم وقفة عرفات أعظم أيام السنة، ذلك اليوم وتلك المناسبة التي ينتظرها الجميع في الكويت والعالم الإسلامي، ويأتي عيد الأضحى خلال شهر ذي الحجة وهو الشهر الأخير في السنة الهجرية.

تقويم العجيري 2023 أول عيد الأضحى في الكويت فلكيًا

طبقًا للتقديرات الفلكية المعتبرة وتقديرات تقويم العجيري 2023 يكون أول أيام عيد الأضحى في الكويت هو يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويوم وقفة عرفات هو يوم الثلاثاء 27 يونيو، من الجدير بالذكر أن معظم دول العالم تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد أول شهر ذي الحجة، لكي يتوافق الجميع في يوم عرفة.

طبقًا لتقويم العجيري أول أيام شهر ذي الحجة 1444 في الكويت سوف يكون يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، ويعتبر الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة أيام كريمة ومباركة يترقبها الجميع من العام للآخر.