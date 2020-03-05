تنبؤات نوستراداموس ( إرتفاع البحار، خسوف أبريل، عزل ترامب) في العام الجديد

ولد ميشيل دي نوسترادام المعروف نوستراداموس في 14- 12- 1503 في سان ريمي دي بروفانس، وكان صيدلاني إلا ان هذا المهنة لم تجلب له شهرة كما في غيباته كمنجم الذي منحه على مر القرون سمعة لا مثيل لها في سلطة التنبؤات، فكان شديد الإهتمام بممارسة التنبؤ ويسميه “العلم السماوي” ويعتقد على نطاق واسع أن نبؤاته الغامضة لم تجانب الصواب.

نوستراداموس

عكف نوستراداموس بسرد مقطوعات مشفرة في شكل رباعيات في كتابه Les Propheties الذي أنجز طباعته مرات عديدة بعد وفاته، وبنظرة إلى ما كتبه من نصوص يشير لوقوع الكوارث الطبيعية بما فيها الكونية التي هي متصلة لأحداث أخرى قادمة، بالطبع، جاءت شعرياته بشكل مستفيض حول الأحداث العالمية المضطربة التي تمهد كعلامات لنهاية العالم. ويقراءة نبوءات نوستراداموس فقد أصبحت حقيقة إذ تنبأ ببداية الحرب العالمية الثانية، وصعود هتلر وإغتيال جون كيندي.

تنبؤات نوستراداموس

في توقعات لعام 2020 يشير المنجم الفرنسي الأشهر إلى ما يمكن ان يضع الرئيس الأمريكي الأعداء كمصدر تهديد، لتفادي تحركات العزل ضده. ما يعني ان ترامب سيسعى للتقليل من أهمية الإجراء هذا من أجل إشغال الكونغرس والعالم برمته بحرب جديدة.

وكان بالفعل بعث الرئيس رسالة للكونغرس يحذره بشأن القيام بتأييد قرار يحد من صلاحيات الحرب ضده إيران، وبهذا الغرض يريد ترامب إيجاد سياسة غير متغيرة تجاه طهران ومنعاً لوصول إشارات خاطئة لإيران، في حال تصويت مجلس الشيوخ على هذا القرار الذي سيشمل إنهاء القانون المشرع في سنة 2001 الذي يسمح لرئيس الولايات المتحدة شن الحروب العسكرية دون العودة للكونغرس.

نهض بالغيب بقدرة غريبة لم تتح لأي منجم آخر. ولا يبدو انه تفصلنا مسافات طويلة على وقوع بعض نبؤات نوستراداموس التي ستكون وشيكة الحدوث في عام 2020 المضطرب أصلاً، وهي كما يلي:

سنشهد موجة من الزلازل التي تضرب آسيا. بما فيها الزلازال التي تضرب صميم الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا. جنبا الى جنب الأعاصير والعواصف التي تحدث كوارث طبيعية غير عادية.

تم تفسير تنبؤات نوستراداموس على أنها تشير إلى تغير المناخ الذي سيؤدي إلى إرتفاع البحار بشكل خطير. إذ يفترض تنبأه بذوبات أجزاء من القارة القطبية الجنوبية التي تحدث تغيرا في إرتفاع منسوب المياه بأمتار.

تم تفسير تنبؤات نوستراداموس على أنها تشير إلى تغير المناخ الذي سيؤدي إلى إرتفاع البحار بشكل خطير. إذ يفترض تنبأه بذوبات أجزاء من القارة القطبية الجنوبية التي تحدث تغيرا في إرتفاع منسوب المياه بأمتار. خسوفان للشمس والقمر بين آذار وأبريل. بعدها سنرى جيوش تتحرك وبراً وبحراً

الطاغية الذي لم يكن يخاف سيموت ميتة قاسية، سيعثر عليه ميتاً أثر جرح في سرير شخص آخر مكسور الذراعين والساقين، الأمر سيقود مباشرة إلى حروب دموية يسقط فيها قتلى كثر.

تنبأ بظهور داعش مرة أخرى في أورربا وتحديداً في فرنسا، حيث ستقاسي الويلات بعد أن تكون باريس محاصرة من قبل التنظيم الإرهابي.

كتاب نوسترادموس

وتوفي نوستراداموس في 17- 6-1566 ودفن في صالون بفرنسا، وترك وراءه أعظم كتاب عرفه الناس يحوي النبؤات التي تخص أحداث تقع بعد وفاته بعشرات ومئات السنين. وأنجز طباعته Les Propheties في جزئن بين عامي 1555 و 1568 وقد حظي بإهتمام وذيوع صيت ما لم ينله أي كتاب آخر.