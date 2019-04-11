تنبيه | الأرصاد السعودية تحدد المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة وتقلبات الطقس (طقس الجمعة)

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس في المملكة العربية السعودية رغم ارتفاع درجات الحرارة هذا الاسبوع وتؤكد على ظاهرة جوية جديدة فتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية وتكون السحب الغائمة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من الرؤية الأفقية .
حالة الطقس نهارا
يكون الطقس شديد الحرارة فترة الظهيرة فقط ويبدأ بنشاط للرياح رغم ارتفاع درجات الحرارة والتي تثير الغبار بشكل كبير وتكون الرياح مختلفة الاتجاهات مع استمرار فرصة هطول زخات أمطار متفرقة وخاصة على منطقتي الواسطة والشرقية ويبدأ الجو بالبرودة مع دخول المساء .
حالة الطقس ليلا
يكون الطقس بارد نسبيا في المساء مع تساقط زخات أمطار متفرقة بسبب تكون السحب الرعدية على اجزاء من شرق ووسط المملكة
أبرز المناطق المتأثرة بالبرد والأمطار
تحذيرات هيئة الأرصاد
تنبيه من إرتفاع منسوب المياه في أجزاء من شرق ووسط المملكة نتيجة لتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة.
تنبيه من الأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح السطحية في الأجزاء التي تشهد هبوب لعواصف رعدية
بيان الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس
الأرصاد السعودية تحذر من تقلبات الطقس وتحدد المناطق المتأثرة بالبرد والأمطار الرعدية والرياح الشديدة
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