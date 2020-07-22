تنزيل برنامج هويتي للأندرويد في الكويت لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile ID

ننشر رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد في الكويت هذا البرنامج والتطبيق الهام والذي يساعد كل كويتي ومُقيم على تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل، كما نستعرض معكم خطوات التسجيل على تطبيق هويتي الكويت للبطاقة المدنية حتى الوصول إلى الهدف وهو تفعيل Kuwait Mobile ID، هذا ويذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد قرر اعتماد البطاقة المدنية الرقمية كمستند رسمي يعتد به أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويتي، وقد دشنت هيئة المعلومات المدنية تطبيق هويتي لتوفير البطاقة الرقمية للجميع.

رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد في الكويت

وفرت هيئة المعلومات المدنية رابط تنزيل تطبيق هويتي للأندرويد على متجر جوجل بلاي لكل الراغبين في تفعيل بطاقاتهم المدنية، ورابط البرنامج هو: هويتي كما وفرت هيئة المعلومات المدنية رابط التطبيق للأيفون، هذا وطريقة استخدام تطبيق هويتي سهلة جدًا على الجميع من المواطنين والمقيمين، كما يتوجب أن تكون بطاقتك المدنية سارية الصلاحية حتى تُفعلها على الموبايل.

خطوات التسجيل في برنامج هويتي الكويت للبطاقة المدنية

هذا ويعتبر العمل بالبطاقة المدنية في دولة الكويت نقلة حضارية كبيرة، وقفزة تقنية للخدمات الحكومية في دولة الكويت.