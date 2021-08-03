توصيل البطاقة المدنية الكويت 2021 delivery.paci.gov.kw

دشنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية موقع توصيل البطاقة المدنية الكويت عبر منصتها الرسمية على شبكة الإنترنت، في خدمة جديدة وهامة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط توصيل البطاقة المدنية في الكويت، وقيمة رسوم التوصيل، وطريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، خدمة توصيل المدنية إلى المنازل متاحة للجميع في دولة الكويت سواء للمواطنين أو الوافدين القادمين إلى دولة الكويت.



توصيل البطاقة المدنية الكويت

تعاقدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية منذ فترة مع شركة متخصصة في خدمات التوصيل، لتوصيل البطاقات المدنية المتكدسة داخل ماكينات البطاقات الذكية لمن يرغب من أصحاب البطاقات الجاهزة، دفع رسوم توصيل البطاقة المدنية للمنازل في الكويت عبر موقع حجز التوصيل، قيمة الرسوم 2 دينار كويتي للبطاقة، وفي حالة تسليم أكثر من بطاقة مدنية لنفس العنوان، يضاف ربع دينار لكل بطاقة بعد الأولى، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد جددت التعاقد مع شركة التوصيل لمدة عام إضافي.



طلب توصيل البطاقة المدنية الكويت

كل الخطوات فيما يتعلق بهذا الطلب تتم عبر موقع هيئة المعلومات المدنية.

رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية على الموقع paci.gov.kw

رابط دفع رسوم توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت هو من هنا

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بدفع رسوم توصيل المدنية للمنزل.

بعدها يتواصل معك مندوب الشركة هاتفيًا لتأكيد مكان وموعد التسليم.

تقوم بتسليم البطاقة المدنية القديمة للمندوب أو تقدم ما يثبت شخصيتك.

رابط توصيل البطاقة المدنية الكويت 2021

تاتي تلك الخطوة “دليفري المدنية للمنازل”، للقضاء على التكدس الكبير للبطاقات داخل فروع تسليم المدنية الجاهزة، ولمنع حدوث تكدس داخل فروع الهيئة بجنوب السرة والجهراء وجنوب الصباحية بالأحمدي، وهي الفروع الثلاثة التي تقوم بتسليم المدنية للمواطنين والوافدين، رابط توصيل البطاقة المدنية الكويت هو:

https://delivery.paci.gov.kw/en-GB

تأتي خطوات الكويت نحو التحول الرقمي، للحفاظ على سلامة الجميع وخاصة خلال الظروف الحالية التي تمر بالعالم.