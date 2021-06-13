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توقعات الطقس في الكويت غدًا الإثنين 14 يونيو 2021 وفرص تكون الغبار

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

أخبار الطقس في الكويت الآن وغدًا تشغل تفكير الجميع حيث تشهد الكويت اليوم الأحد موجة غبار كثيف ودرجات حرارة مرتفعة، وقد حذرت الجهات المختصة المواطنين بعدم الخروج في المناطق المكشوفة، حيث نتابع معكم من خلال هذ التقرير أخبار الطقس في الكويت غدًا الإثنين وفرص وجود غبار على المدن الكويتية من جديد، كما نستعرض درجات الحرارة وتوقعات خبراء الطقس في الكويت للخمسة أيام القادمة.

حالة الطقس في الكويت غدا الإثنين 14 يونيو 2021

تتعرض الكويت الآن لدرجات حرارة مرتفعة كما تتعرض لرياح قوية اتجاهها شمالية غربية تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة تؤدي إلى تكون الغبار  والذي يؤدي إلى تدني الرؤية، بخصوص توقعات الطقس في الكويت غدًا الإثنين هناك فرص كبيرة لتكون الغبار في نهار الإثنين، الرياح ستكون قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة مثيرة للرمال والأتربة على معظم مناطق الكويت خاصة خاصة المناطق الصحراوية والجنوبية والشمالية الغربية وأكثر المناطق تضررا من الغبار الجهراء والعبدلي والسالمي والوفرة ومدينة الكويت وميناء الأحمدي.

بخصوص درجات الحرارة في الكويت غدا الإثنين: مدينة الكويت 44 درجة، السالمي والعبدلي من 43 إلى 47، السواحل والجزر 39 حتى 46 درجة مئوية، هذا وتتعرض الكويت لامتداد منخفض جوي خلال 48 ساعة القادمة، الطقس في الكويت خلال الأيام الخمسة القادمة الأجواء ستكون حارة ومغبرة، وسرعة الرياح ستكون أقوى غدا الإثنين على أن تتراجع في الأيام التالية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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