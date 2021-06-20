توقعات الطقس في الكويت غدًا الإثنين 21 يونيو 2021 ودرجات الحرارة خلال الخمسة أيام القادمة

طقس الكويت غدا الإثنين وخلال الخمسة أيام القادمة يشغل تفكير الجميع في الدولة حاليًا لمعرفة الأجواء القادمة، هذا وقد كانت الأجواء اليوم حارة على كل مناطق دولة الكويت، إلى جانب وجود رياح شمالية غربية خفيفة، وكانت درجة الحرارة في مدينة الكويت اليوم 44 درجة مئوية، وكانت الرؤية الأفقية داخل مدينة الكويت 10 كيلو متر، بينما كانت سرعة الرياح على مستوى الدولة تتراوح بين 15 حتى 32 كيلو متر في الساعة.

طقس الكويت غدا الإثنين 21 يونيو 2021

يتواصل تعرض البلاد لامتداد منخفض جوي، طقس غدًا الإثنين سوف يكون حار، حيث تتعرض البلاد للرياح الشمالية الغربية والتي تنشط على فترات، حيث تتراوح سرعة الرياح في نهار الإثنين بين 15 حتى 42 كيلو متر في الساعة، وهناك فرص لتكون الغبار على المناطق المكشوفة، درجات الحرارة الإثنين تتراوح بين 45 إلى 48 درجة، حالة البحر الإثنين من معتدل إلى خفيف ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم.

طقس الكويت خلال الخمسة أيام القادمة تتواصل الرياح الشمالية الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فرص لعودة الغبار الكثيف يوم الخميس القادم، درجات الحرارة الإثنين الصغرى 31 والعظمى 44، العظمى الثلاثاء 47، العظمى الأربعاء 46 درجة، العظمى الخميس والجمعة 47 و 48 درجة على التوالي.