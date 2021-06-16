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توقعات الطقس في الكويت غدًا الخميس 17 يونيو 2021

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

نتناول من خلال هذا التقرير تنبؤات الأرصاد الجوية لأخبار طقس الكويت غدا الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة، كما نستعرض أخبار الأرصاد الجوية في الكويت خلال الخمسة أيام القادمة، هذا وقد تواصلت الأجواء الحارة والمغبرة على مناطق ومدن الكويت اليوم الأربعاء، حيث تتعرض البلاد لرياح شديدة القوة تصل إلى 60 كيلو متر في الساعة وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة، درجة الحرارة في مدينة الكويت اليوم الأربعاء 42 درجة، بينما كان مدى الرؤية الأفقية في مدينة الكويت 7 كيلو متر، بينما تدنت الرؤية الأفقية على الطرق السريعة وفي المناطق المكشوفة، لذا يجب على قائدي السيارات الحذر.

توقعات طقس الكويت غدًا الخميس 17 يونيو 2021

أكدت الأرصاد الجوية أن طقس الكويت غدا الخميس سوف يكون حار ومغبر وتتواصل الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة والتي تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة، ويتواصل تأثر الكويت بامتداد منخفض جوي، البحر غير مناسب لأي أعمال بحرية غدا، كما على قائدي السيارات توخي الحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية.

بخصوص درجات الحرارة يوم غدا الخميس، العظمي في مدينة الكويت 45 درجة مئوية، العظمى في الجزر الشمالية 44 درجة، ارتفاع الموج سوف يتراوح بين 3 إلى 7 أقدام، لذا يجب على مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري، طقس الكويت خلال الخمسة أيام القادمة، حتى مساء الجمعة جو حار ومغبر، على أن تتحسن الأجواء بداية من يوم السبت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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