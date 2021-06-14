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توقعات الطقس قي الكويت غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

استمرت موجة الغبار التي تتعرض لها معظم مناطق ومحافظات الكويت اليوم الإثنين والتي تسببت فيها سرعة الرياح الكبيرة المثيرة للرمال والأتربة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طقس الكويت غدا الثلاثاء 15 يونيو 2021 والطقس في محافظات الكويت خلال الخمسة أيام القادمة، كما نستعرض معكم موعد انتهاء موجة الغبار بحسب تنبؤات الأرصاد الجوية في الدولة، يذكر أن اليوم الإثنين شهد أجواء حارة وتدني في الرؤية الأفقية انعدمت في بعض المناطق.

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 15 يونيو

من المتوقع أن تستمر موجة الغبار على معظم مناطق الكويت في نهار غدًا الثلاثاء، حيث تتعرض البلاد لامتداد منخفض جوي، كما تتعرض لرياح شمالية غربية قوية، تبلغ سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال غدًا 60 كيلو متر في الساعة، حيث سيكون هناك تدني للرؤية الأفقية، على أن تنعدم في بعض الأماكن، أكثر الأماكن التي ستكون أكثر تضررا من الغبار: شمال غرب الكويت، المناطق الجنوبية، المناطق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت غدا الثلاثاء 45 درجة، بينما العظمى في العبدلي والسالمي 49 والصغرى 46، بخصوص طقس الكويت في الأيام الخمسة القادمة، فمن المتوقع أن تستمر موجة الغبار حتى يوم الجمعة القادم، على أن تعود الأجواء إلى طبيعتها من يوم السبت، حيث تنخفض سرعة الرياح بداية من الأسبوع القادم إلى 35 كيلو متر في الساعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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