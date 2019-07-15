“تويتر جديد” تعرف على موقع تويتر الجديد (twitter.com)على شبكة الإنترنت ليصبح الأسرع والأسهل في التصفح

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في مصر، والعالم العربي من المحيط إلي الخليج، متابعينا في العالم أجمع، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن الموقع الجديد لتويتر على الإنترنت، والذي منذ أن أعلن الموقع العالمي في تغريده له عن تغير موقعه، إلا وبدأ البحث يزداد عنه في كل مكان، فهو من أكبر مواقع التواصل في العالم، ويستخدمه الملايين في كل مكان، لذا نقدم لكم من خلال هذا المقال الموقع الجديد لتويتر.

أعلنت تويتر عن إطلاق موقعها الجديد على شبكة الإنترنت، (twitter.com) إعتباراً من اليوم وذلك بكل ما سيحمله من تحديث، ليصبح الأسرع والأسهل في التصفح والأكثر تخصيصاً.

مزايا الموقع الجديد لتويتر على الإنترنت

يتميز الموقع الجديد بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق تويتر مع الأجهزة الأخري. سهولة الوصول إلي بعض ميزاتك المفضلة. مزيد من الخيارات لتمكن من تخصصه بما يناسبك. تسهيل الوصول إلي المحادثات متتبعها وجعلها أكثر متعة.

تعرف على تصميم تويتر الجديد على الأنترنت

قالت تويتر في بيانها “لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد، حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لتويتر، وأضاف التطبيق أنه بفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها، خلال تلك الاختبارات، ستسهم مزايا تويتر (twitter.com) في تسهيل الوصول إلي المحادثات وتتبعها وجعلها أكثر متعة.