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تُقام في 1040 مسجدًا.. تعرف إلى وقت صلاة العيد في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
وقت صلاة العيد الكويت 2020 وقت صلاة العيد الكويت 2020

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن صلاة العيد في الكويت 2020 سوف تُقام في 1040 مسجدًا وعدد 14 مصلى خارجي، وأن تلك المساجد هي المساجد المتواجدة بالمناطق النموذجية، وهي المساجد الجامعة أي التي تُقام فيها صلاة الجمعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020، حيث تُقام الصلاة في المساجد خلال هذا العيد، بعدما تم أداء الصلاة بالمنازل خلال عيد الفطر الماضي.

وقت صلاة العيد في الكويت 2020 عيد الأضحى

سوف تُقام صلاة عيد الأضحى 2020 في كل محافظات الكويت في توقيت واحد، هذا وقد بدأ شهر ذي الحجة 1441 رسميًا في الكويت والسعودية وكل العالم يوم الأربعاء 22 يوليو 2020، ويوم الخميس 30 يوليو 2020 هو يوم وقفة عرفات المشهود، بينما أول أيام العيد العاشر من ذي الحجة هو يوم الجمعة 31 يوليو 2020، وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان رسمي، أن وقت صلاة العيد في الكويت عند الساعة 5.23 من صباح يوم الجمعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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