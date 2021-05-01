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ثلث الليل الأخير في الكويت.. متى يبدأ؟

بواسطة محمود عطا الله
ثلث الليل الأخير في الكويت ثلث الليل الأخير في الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ثلث الليل الأخير في الكويت العاصمة والفروانية وحولي وبداية ثلث الليل الأخير في الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي وعدد من مناطق الكويت، والصلاة خلال وقت ثلث الليل الأخير (صلاة القيام أو التهجد) هي من أفضل العبادات إلى الخالق عز وجل، وكذلك الذكر خلال هذا التوقيت.
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يقول سيدنا محمد على الصلاة والسلام عن ثلث الليل الأخير: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.

1 معرفة طريقة حساب ثلث الليل الأخير الكويت
2 ثلث الليل الأخير الكويت ليلة 20 رمضان 2021.. متى يبدأ؟

معرفة طريقة حساب ثلث الليل الأخير الكويت

تحديد موعد بداية ثلثل الليل الأخير يتم عن طريقة عملية حسابية بسيطة جدا، تحدد من خلالها متى يبدأ الثلث الأخير من الليل في الكويت وكل محافظاتها حولي، الفروانية، الأحمدي، الجهراء، الأحمدي، مبارك الكبير والعاصمة الكويت، ويتم معرفة بداية هذا الثلث، عن طريق قسمة الوقت بين أذان المغرب وأذان الفجر على (3)، وتطرح هذا الرقم من رقم وقت أذان الفجر، ينتج عن ذلك وقت بداية الثلث الأخير.

ثلث الليل الأخير الكويت ليلة 20 رمضان 2021.. متى يبدأ؟

نأتي الآن إلى تحديد موعد صلاة القيام في الكويت ليلة 2 مايو 2021 الموافق هجريًا ليلة 20 من شهر رمضان 1442، اذان المغرب عند لساعة 6.26 مساء واذان الفجر الذي يليه عند الساعة 3.39 صباحًا، عدد الساعات بين الاذانين هو 9.13 ساعة، مقسمومه على 3 الناتج 3 ساعة و4 دقائق مطروحة من وقت اذان الفجر يكون موعد بداية ثلث الليل الأخير هو عند الساعة 12.35 بعد منتصف الليل وحتى اذان الفجر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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