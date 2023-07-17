جاسم الأستاذ وزير التربية بالوكالة.. تعرف إلى السيرة الذاتية

أُعلن في الكويت عن تكليف الدكتور جاسم الأستاذ بمهام منصب وزير التربية إلى جانب منصبه وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور جاسم الأستاذ وزير التربية الجديد بالكويت، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل، جاء تكليف الدكتور جاسم الأستاذ بالمنصب الهام بعد استقالة الدكتور حمد العدواني.

معلومات عن الدكتور جاسم الأستاذ وزير التربية الجديد بالوكالة

هو الدكتور جاسم محمد عبدالله الأستاذ يشغل منصب وزير التربية بالوكالة في الكويت منذ 17 يوليو 2023 ويشغل منصب وزير الكهرباء والماء منذ 19 يونيو 2023، شغل سيادته منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للخدمات الأكاديمية المساندة، وشغل منصب نائب مدير الهيئة للتخطيط والتنمية بالإنابة.



وزير التربية الحالي بالكويت الدكتور جاسم الأستاذ هو عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، شغل من قبل منصب عضو مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.