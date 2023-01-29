جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أُعلن اليوم، عن تعيين السفير جاسم البديوي في منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي خلفًا للأمين العام الحالي الكويتي نايف الحجرف، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير جاسم البديوي، وأهم المعلومات عنه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن السفير جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد