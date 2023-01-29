جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
أُعلن اليوم، عن تعيين السفير جاسم البديوي في منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي خلفًا للأمين العام الحالي الكويتي نايف الحجرف، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير جاسم البديوي، وأهم المعلومات عنه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن السفير جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد
- هو جاسم محمد البديوي يشغل منصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد من 1 فبراير 2023.
- مواليد 22 فبراير 1968 (54 عامًا).
- قبل توليه أمانة مجلس التعاون كان يشغل منصب سفير الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية.
- كما شغل منصب رئيس بعثة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي.
- رئيس بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي.
- سفير الكويت لدى مملكة بلجيكا.
- سفير الكويت لدى جمهورية كوريا.
- عمل بسفارة الكويت لدى اليابان.
- عمل بسفارة الكويت لدى النمسا.
- عمل في بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في النمسا.