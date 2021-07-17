جبّارة.. عروسة تطلب الشرطة لعريسها وأهلها وأهل العريس ليلة دخلتها والسبب والتفاصيل

في واقعة فريدة من نوعها قامت عروسة بطلب الشرطة لعريسها وأهلها وأهل العريس في ليلة زفافها، الأمر الذي جعل أهل العروسين في مأزق كبير بسبب ما اقترفوه تجاها، وحينما جاءت قوات الأمن بدأ أهالي العروسين يتبادلون اللوم والكلمات القاسية.

عروسة تطلب الشرطة لعريسها وأهلها وأهل العريس

والذي ينظر إلى سبب استعانة العروسة بالشرطة في يوم زفافها يرى أنها كانت محقة فيما فعلته، حيث أن العروسة خضعت لزواج تقليدي بعد تقدم العريس لها وموافقة أهلها ولكنها رفضته بشدة، وفي النهاية أرغمها أهلها وأجبروها على الزواج منه.

وتم تحديد موعد الزفاف بالفعل، وفي ليلة زفاف العروسة الهندية صاحبة هذه الواقعة وقبل عقد قرانها على عريسها، تمكنت من عدم الزواج من عريس هي ترفضه، فقامت بالإتصال بالشرطة الهندية وأبلغتهم أنها مرغمة على الزواج من شخص لا تريده.

وبالفعل حضرت قوات الشرطة واصطحبت العريس وأهله وأهل العروسة إلى قسم الشرطة، وتم إلغاء حفل الزفاف وسط حالة من الغضب من أهالي العروسين، وتمكنت العروسة في النهاية من عدم الزواج من شخص لا تحبه ولا تريده وألغي حفل الزفاف في ليلة كانن من المقرر لها أن تكون ليلة الدخلة.

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