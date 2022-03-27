جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1443 لصلاتي التراويح والتهجد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان 1443 لصلاة التراويح وصلاة التهجد خلال ليالي الشهر الفضيل المرتقب، حيث تعود الصلوات إلى الحرم المكي كما كانت، ليكون المسجد ممتلئ بالمصلين، سواء من أبناء المملكة أو المقيمين أو المعتمرين القادمين للمملكة لأداء عمرة رمضان، والصلاة في الحرم المكي لها فضل عظيم وكبير.

جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1443 صلاة التراويح والتهجد

كما أعلنت رئاسة الحرمين، جدول أئمة المسجد الحرام لصلاة التراويح يوم 1 رمضان 1443 سوف يكون الإمام فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني في التسليمات الأولى، والإمام في التسليمات الثانية مع الوتر معالي الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام صلاة التراويح في الحرم المكي يوم 2 رمضان 1443 فضيلة الشيخ د.ماهر بن حمد المعيقلي للتسليمات الأولى، وفضيلة الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري للتسليمات الثانية مع الوتر.

إمام المسجد الحرام لصلاة التراويح يوم 3 رمضان سوف يكون فضيلة الشيخ د.سعود بن إبراهيم الشريم للتسليمات الأولى، وفضيلة الشيخ د. بندر بن عبد العزيز بليلة للتسليمات الثانية مع الوتر، جدول أئمة صلاة التهجد في المسجد الحرام رمضان 1443 يبدأ ليلة 21 رمضان مع فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي للتسليمات الأولى، ومعالي الشيخ د. عبد الرحمن السديس للتسليمات الثانية.

