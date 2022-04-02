جدول أئمة المسجد الكبير بالكويت خلال صلاة التراويح رمضان 2022

تعود صلاة التراويح من جديد إلى المسجد الكبير مع بداية شهر رمضان الفضيل لهذا العام 1443 الموافق ميلاديًا 2022، وقد نشرت وزارة الأوقاف رسميًا جدول قراء وأئمة المسجد الكبير بالكويت خلال صلاة التراويح في شهر رمضان 2022، حيث يتناوب على الإمامة خلال الشهر الفضيل سبعة قراء على مدار 30 يومًا، المسجد الكبير هو أحد أهم وأكبر المساجد في دولة الكويت.

جدول أئمة المسجد الكبير بالكويت في صلاة التراويح رمضان 2022

من خلال جدول قراء صلاة التراويح بالمسجد الكبير رمضان 2022 بالكويت نجد أن الشيخ فهد الكندري سوف يكون الإمام في أول خمسة أيام من الشهر الفضيل، الشيخ عمر الكندري سوف يكون قارئ صلاة التراويح في الخمسة أيام التالية حتى ليلة 10 رمضان 1443.

من أئمة المسجد الكبير بالكويت خلال شهر رمضان 2022 في صلاة التراويح الشيخ بدر العلي، والشيخ ماجد العنزي، والشيخ أيمن محمود، والشيخ عبدالله درويش، والشيخ تامر الشرقاوي.

