جدول أئمة المسجد النبوي رمضان 1443 لصلاتي التراويح والتهجد

تهفو قلوب المسلمين حول العالم إلى الصلاة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة، لما للمسجدين من مكانة عظيمة وأساسية في وجدانهم، وقبل ساعات قليلة من بداية الشهر الفضيل 2022، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 1443 خلال صلاة التراويح وصلاة التهجد، كما أعلنت أيضًا عن جدول أئمة المسجد الحرام في صلاتي التراويح والتهجد رمضان 1443.

جدول أئمة المسجد النبوي رمضان 1443

في أول أيام رمضان 2022 طبقًا لجدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التراويح 1443 سوف يكون الإمام في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ أحمد بن طالب، على أن يكون الإمام في التسليمات الأخيرة مع الوتر فضيلة الشيخ صلاح البدير، إمام ثاني أيام رمضان في صلاة التراويح هو فضيلة الشيخ د. خالد المهنا للتسليمات الأولى، وفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم للتسليمات الأخيرة مع الوتر.

إمام صلاة التراويح بالمسجد النبوي يوم 3 رمضان 1443 للتسليمات الأولى فضيلة الشيخ د. عبدالله البعيجان، في التسليمات الأخيرة مع الوتر سوف يكون الإمام هو فضيلة الشيخ د. أحمد الحذيفي، هذا وتعود الصلوات كما كانت في السابق بالمسجدين الشريفين مع تواجد المعتمرين القادمين للسعودية من كل أنحاء العالم.

بخصوص جدول أئمة صلاة التهجد في المسجد النبوي 1443 فالبداية مع ليلة 21 رمضان وفضيلة الشيخ أحمد بن طالب إماما في التسليمات الأولى، وفضيلة الشيخ صلاح البدير إماما في التسليمات الأخيرة مع الوتر، اللهم بلغنا رمضان ولا تحرمنا أجرة.

