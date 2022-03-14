جدول الأيام البيض شهر شعبان 2022-1443 في الكويت والسعودية والإمارات وقطر

موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان 2022 هو الموعد الهام والمرتقب من الجميع في السعودية والكويت وقطر والإمارات وكل العالم الإسلامي، حيث يصوم الكثيرون تلك الأيام المباركة وخاصة خلال شهر شعبان، والأيام البيض هي أيام 13 و 14 و 15 من كل شهر هجري، وتتصادف خلال هذا الشهر مع ليلة النصف من شعبان، هذا اليوم العظيم الذي تُرفع فيه أعمال العباد إلى الخالق عز وجل.

جدول الأيام البيض شهر شعبان 2022-1443

لصوم الأيام البيض فضل عظيم، فأجر المواظبة على صيام هذه الأيام يُعادل صوم الدهر للعبد المسلم، تطبيقًا لقاعدة الحسنة بعشرة أمثالها، فصيام ثلاثة أيام يعادل صوم شهر، موعد الأيام البيض خلال شهر شعبان 2022 سوف تصادف بالتاريخ الميلادي في الكويت والسعودية والإمارات وقطر أيام الأربعاء والخميس والجمعة 16 و 17 و 18 مارس 2022.

– الأربعاء 16 مارس 2022 الموافق 13 شعبان 1443.

– الخميس 17 مارس 2022 الموافق 14 شعبان 1443.

– الجمعة 18 مارس 2022 الموافق 15 شعبان 1443.