جدول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 2025

بدأ رسميًا شهر جمادى الأولى 1447 في السعودية والكويت وقطر والإمارات يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وهو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، هذا ويترقب الجميع موعد صيام الأيام البيض لهذا الشهر والذي سوف تًصادف وتوافق في شهر نوفمبر 2025.

صيام الأيام البيض

يعتبر الصيام من أفضل الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد للتقرب إلى الخالق عز وجل، ومن السنة النبوية الكريمة، صوم ثلاثة أيام في منتصف كل شهر هجري، وهي عمل عظيم وكريم يواظب عليه المؤمنين والصالحين، وهو يعادل صيام الدهر.

جدول الأيام البيض جمادى الأولى ونوفمبر 2025:

مواعيد صيام الأيام البيض في شهر جمادى الأولى 1447 في السعودية والكويت والإمارات وقطر هي:

13 جمادى الأولى 1447 يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

14 جمادى الأولى 1447 يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

15 جمادى الأولى 1447 يوم الخميس 6 نوفمبر 2025.