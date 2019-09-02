ننشر مواعيد جدول الأيام البيض شهر محرم 1441 الموافق شهر سبتمبر 2019 في السعودية والإمارات والكويت ومصر حيث يواظب الكثيرين على صوم تلك الأيام المباركة، هذا وقد بدأ شهر المحرم 1441 رسميا في يوم السبت الموافق 2 من شهر سبتمبر 2019، ويترقب الجميع ليالي منتصف هذا الشهر الكريمة، وصوم الأيام البيض من السنن ولها فضل كبير جدا، فإذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها، فإن صيام ثلاثة أيام تعادل صيام شهر كامل، وعليه فإن المواظبة على صيام الأيام البيض يعادل صيام الدهر والعمر كله.







جدول الأيام البيض محرم 1441/2019 في السعودية والإمارات والكويت

سميت الأيام البيض بهذا الإسم لأن ليالي تلك الأيام تكون مضيئة وتكون السماء بيضاء، لأن القمر يكون في تلك الليالي كاملا وبدرا، ويبدأ جدول اليام البيض نمن يوم 13 حتى يوم 15 من كل شهر هجري، وجدول الأيام البيض 1441 لهذا الشهر هو:

يوم 13 محرم 1441 يوافق 12 سبتمبر 2019.

يوم 14 محرم 1441 يوافق 13 سبتمبر 2019.

يوم 15 محرم 1441 يوافق 14 سبتمبر 2019.







ومن الجدير بالذكر أن خير الأعمال الصالحات هي الصوم، فيقول الله عز وجل “كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به”، وهذا يدل على الفضل الكبير للصوم، والثواب الكبير الذي ينتظر العبد المؤمن من وراء هذا العمل الصالح الباقي، اللهم تقبل من الجميع صالح الأعمال.