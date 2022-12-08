جدول الإجازات في الكويت 2023 والعطل الرسمية القادمة “مُحدث”

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول الإجازات الرسمية في الكويت 2023 وتواريخ العطلات الرسمية القادمة في الدولة والتي أُعلن عنها رسميًا حتى الآن، هذا وتستقبل الكويت خلال الساعات القليلة القادمة بداية السنة الميلادية الجديدة 2023، ونهاية العام الحالي عام 2022.

جدول الإجازات في الكويت 2023 والعطلات القادمة

يبدأ جدول الإجازات الرسمية في الكويت 2023 بعطلة رأس السنة الهجرية الجديدة وستكون يوم الأحد 1 يناير 2023، ويسبقها بالطبع يومين عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت 30 و31 ديسمبر 2022، لتكون إجازة السنة الميلادية الجديدة في الكويت ثلاثة أيام.

ثاني عطلات جدول الإجازات في الكويت 2023 ستكون عطلة الإسراء والمعراج وإجازات العيد الوطني ويوم التحرير، وتبدأ من الخميس 23 فبراير حتى الإثنين 27 فبراير 2023، هذا وسوف نتابع معكم بتحديث مستمر، كل جديد بخصوص مواعيد الإجازات القادمة.