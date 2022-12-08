جدول الإجازات في الكويت 2023 والعطل الرسمية القادمة “مُحدث”

بواسطة محمود عطا الله
جدول الإجازات في الكويت 2023 جدول الإجازات في الكويت 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول الإجازات الرسمية في الكويت 2023 وتواريخ العطلات الرسمية القادمة في الدولة والتي أُعلن عنها رسميًا حتى الآن، هذا وتستقبل الكويت خلال الساعات القليلة القادمة بداية السنة الميلادية الجديدة 2023، ونهاية العام الحالي عام 2022.

جدول الإجازات في الكويت 2023 والعطلات القادمة

يبدأ جدول الإجازات الرسمية في الكويت 2023 بعطلة رأس السنة الهجرية الجديدة وستكون يوم الأحد 1 يناير 2023، ويسبقها بالطبع يومين عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت 30 و31 ديسمبر 2022، لتكون إجازة السنة الميلادية الجديدة في الكويت ثلاثة أيام.

ثاني عطلات جدول الإجازات في الكويت 2023 ستكون عطلة الإسراء والمعراج وإجازات العيد الوطني ويوم التحرير، وتبدأ من الخميس 23 فبراير حتى الإثنين 27 فبراير 2023، هذا وسوف نتابع معكم بتحديث مستمر، كل جديد بخصوص مواعيد الإجازات القادمة.

جدول إجازات الكويت 2023
الإجازة الموعد
إجازة رأس السنة الجديدة يوم الأحد 1 يناير 2023
إجازة الإسراء والمعراج والأعياد الوطنية من الخميس 23 فبراير حتى الإثنين 27 فبراير 2023
تابعونا مع مواعيد باقي العطلات
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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