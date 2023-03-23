أعلنت وزارة الأوقاف، عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الكبير بالكويت خلال شهر رمضان الفضيل 2023 عام 1444 هجريًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول الأئمة في أكبر وأهم مساجد الكويت وأسماء القراء خلال أيام الشهر الفضيل، وقد بدأت صلاة التراويح الأولى هذا العام بالمسجد مع القارئ الشيخ عمر الدمخي، والقارئ الشيخ محمد فخرو.

جدول صلاة التراويح بالمسجد الكبير في الكويت رمضان 2023

الصلاة الثانية في جدول أئمة صلاة التراويح بالمسجد الكبير في الكويت رمضان 2023 ستكون مع القارئ الشيخ محمد فخرو والقارئ الشيخ بدر العلي، ثالث صلوات التراويح ستكون مع القارئ الشيخ عبد الرحمن الشويع والقارئ الشيخ محمد فخرو، رابع أيام صلاة التراويح ستكون مع القارئ الشيخ محمد فخرو والقارئ الشيخ الدكتور محمد البراك، وفي خامس الأيام سيكون القارئ الدكتور محمد البراك والقارئ محمد فخرو.



