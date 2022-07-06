جدول صلاة العيد 2022 السعودية.. تعرف على الموعد في الرياض وجدة والدمام والمدينة ومكة

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية وأهم المدن بالمملكة الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام والطائف، حيث تفصلنا حاليًا ساعات قليلة عن بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443 في السعودية والعالم، حيث يهل علينا أول أيام العيد يوم السبت 9 يوليو 2022 في حين تصادف وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وهي يوم عظيم ومبارك.

جدول مواعيد صلاة العيد 2022 في السعودية

المواطنون والمقيمون في السعودية يحرصوا دائمًا على المشاركة في الصلاة صباح أول أيام العيد، موعد صلاة عيد الأضحى 2022-1433 في العاصمة السعودية الرياض سوف يكون عند الساعة 5.16 صباح يوم السبت العاشر من ذي الحجة 1433، تبدأ الصلاة في الدمام عند الساعة 5.08 صباح السبت، في مدينة جدة سوف يكون الموعد عند 6.02 صباحا، توقيت صلاة العيد في الطائف عن الساعة 5.57 صباحا، في مكة الساعة 5.55 صباحًا.

هذا وقد تم تجهيز الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين في كل مناطق السعودية خلال صلاة عيد الأضحى 2022، حيث تعبر المشاركة في تلك الصلاة عن فرحة الجميع بقدوم تلك الأيام الكريمة، هذا وقد تزينت كل مدن السعودية، لتكون في أحسن صورة خلال كل أيام العيد الكبير.