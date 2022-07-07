جدول صلاة عيد الأضحى 2022 قطر.. تعرف على الموعد في الدوحة 1443

نُقدم لكم جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في دولة قطر وعاصمتها الدوحة كما نستعرض معكم أماكن مصليات العيد المبارك 1443 بعدما أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا عن مكان تلك المصليات والجوامع، هذا وتفصلنا ساعات قليلة جدًا على بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة قطر والعالم، حيث يُصادف موعد اول أيام العيد في قطر يوم السبت 10 شوال 1443 الموافق ميلاديًا 9 يوليو 2022، ويوم الجمعة 8 يوليو هو يوم وقفة عرفة العظيم.

جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 قطر

يحرص الجميع في قطر من المواطنين والمقيمين على المشاركة في صلاة العيد، وسوف يكون موعد صلاة عيد الأضحى في عاصمة قطر الدوحة عند الساعة 5.05 صباح يوم السبت الموافق ميلاديًا 9 يوليو 2022، كشف أسماء مصليات عيد الأضحى 2022 في قطر هو على الرابط:

https://www.islam.gov.qa/PDF/Adha-Eid-22.pdf

هذا وقد تزينت مصليات العيد في الدوحة وكل مدن قطر لاستقبال المصلين، ترديد تكبيرات العيد هي ما ينتظره الجميع من العيد للآخر وأيضًا يترقب الجميع الاستماع لخطبة العيد.

عطلة عيد الأضحى في قطر ستكون كافية لقضاء عطلة سياحية خارجية أو داخلية وخاصة أن إجازة العيد تأتي مع بداية فصل الصيف، حيث يُفضل السائح القطري قضاء عطلته في أفضل الوجهات السياحية في أوروبا أو تركيا أو جنوب شرق آسيا أو السياحة في إنجلترا وأمريكا.