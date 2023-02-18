جدول مواد البناء المدعومة في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
جدول مواد البناء المدعومة الكويت 2023 جدول مواد البناء المدعومة الكويت 2023

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، اليوم السبت 18 فبراير 2023، قرارًا وزاريًا بخصوص مواد البناء المشمولة بالدعم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواد البناء المدعومة في الكويت 2023 والذي شمله قرار وزير التجارة والصناعة اليوم، وبالطبع كل جديد بخصوص المواد الإنشائية المشمولة بالدعم يهتم بها الكثيرون في الكويت.

جدول مواد البناء المدعومة الكويت 2023

  • تناول قرار جدول مواد البناء المدعومة في الكويت الصادر اليوم 18 فبراير 2023 تحديد المواد والكميات لمن تتوافر في شأنهم الشروط المحددة والمبينة في بند أولا من القانون.
  • حيث حدد الجدول كميات الأسمنت والحديد المدعومة للبناء أو التوسعة أو الترميم أو شراء سكن.

جدول مواد البناء المدعومة في الكويت 2023

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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