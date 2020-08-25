مجلس الأمة الكويتي الحالي دخل في أيامه الأخيرة من عامه الرابع، حيث يتساءل الجميع عن موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الجديد، تلك الانتخابات التي من المرتقب ان تشهد منافسة قوية بين كل المرشحين في الدوائر الخمسة وبكل محافظة الكويت الستة، ومجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في البلاد، ومنها تصدر كل القوانين التي تقررها الدولة، ويشهد المجلس دائمًا استجوابات للوزراء، ويمكن للمجلس سحب الثقة من الوزير ومن الحكومة بالكامل.

جدول مواعيد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

يتكون مجلس الأمة في دولة الكويت من 50 نائبًا، بواقع عشرة نواب عن كل دائرة، دورة مجلس الأمة الواحدة أربعة أعوام كاملة من التشريعات والاستجوابات وتمثيل الشعب، هذا وقد أكدت عدة مصادر مسؤولة، أن الدعوة لانتخابات الكويت 2020 سوف تكون في يوم 26 سبتمبر 2020، وسوف تنتهي الحملات الانتخابية لكل المرشحين في الدوائر الخمسة يوم 26 نوفمبر 2020، على ان يكون موعد انتخابات مجلس النواب الكويتي 2020 يوم 28 نوفمبر، وتبدأ الانتخابات في هذا اليوم من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء.