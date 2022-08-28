جدول مواعيد انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على تاريخ اختيار نواب البرلمان الكويتي الجديد

سوف يشهد شهر سبتمبر حدثًا ديمقراطيًا هامًا في دولة الكويت وهو انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجديد وذلك بعد حل المجلس السابق، نستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 بعد تحديد مجلس الوزراء للجدول الزمني لتلك العملية الانتخابية من خلال مرسوم رسمي صدر منذ قليل، هذا وسوف تشهد انتخابات الكويت 2022 القادمة منافسة قوية بين المرشحين في كل الدوائر.

جدول موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

أصدرت الحكومة مرسوم رسمي يُحدد موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي، شمل المرسوم تواريخ التقدم للترشح، حيث يُفتح باب الترشح لتلك الانتخابات من يوم الإثنين 29 أغسطس 2022 ولمدة 10 أيام بما فيها العطل، حيث يُغلق باب التسجيل للترشح يوم 7 سبتمبر 2022، من أهم شروط الترشح، أن يكون المرشح كويتي الجنسية، السن 30 سنة في يوم الانتخابات، غير مدان في قضية تمنعه من الترشح.

يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في دولة الكويت خمس دوائر، يفوز في كل دائرة عشرة من المرشحين، ليكون مجموع الفائزين 50 نائبًا وهذا هو عدد مقاعد البرلمان الكويتي، موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي هو يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وسيكون هذا اليوم عطلة رسمية لكي يشارك الجميع من أبناء الكويت في اختيار من يمثلهم في المجلس الجديد.