جدول مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 للكويتيين الباحثين عن العمل

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت

حدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد التسجيل لديه خلال عام 2023 للكويتيين الباحثين عن عمل، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 في الكويت، وقد قالت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج، ان هناك أربع مواعيد تسجيل خلال عام 2023، وتم تحديد تلك المواعيد بما يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين بالتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.

جدول مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت

تبدأ مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية في الكويت 2023 للكويتيين الباحثين عن عمل وأول فترة تسجيل سوف تكون من 13 حتى 17 فبراير 2023 لخريجي الفصل الدراسي الأول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت، فترة التسجيل الثانية ستكون من 2 إلى 16 يونيو 2023 لخريجي الفصل الدراسي الثاني من التطبيقي وجامعة الكويت.

فترة التسجيل الثالثة في ديوان الخدمة المدنية بالكويت ستكون من 1 إلى 15 سبتمبر لاستيعاب خريحي الفصل الصيفي، فترة التسجيل الرابعة من 6 إلى 15 ديسمبر 2022، التسجيل بالنظام الآلي يتم عبر الموقع الإلكتروني للديوان، هذا وتضع الدولة خطة وبرنامج هام لتكويت الوظائف في الدولة.

مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت
فترة التسجيل الأولى من 13 حتى 17 فبراير 2023
فترة التسجيل الثانية من 2 حتى 16 يونيو 2023
فترة التسجيل الثالثة من 1 حتى 15 سبتمبر 2023
فترة التسجيل الرابعة من 6 حتى 15 ديسمبر 2023
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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