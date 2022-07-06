جدول مواعيد صلاة العيد 2022 الإمارات.. تعرف على التوقيت في دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان

نستعرض معكم جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في دولة الإمارات ووقت الصلاة في دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة التي تسبق قدوم العيد الكبير وأول أيامه العاشر من ذي الحجة 1443 الذي يصادف يوم السبت 9 يوليو 2022 في دولة الإمارات وكل دول العالم، ويصادف يوم وقفة عرفات 1443 لهذا العام يوم الجمعة الكريم الموافق ميلاديًا الثامن من شهر يوليو 2022، هذا ويحرص الجميع في الإمارات مواطنون أو مقيمون على المشاركة في صلاة العيد، حيث يتعلق الجميع بتكبيرات العيد والاستماع للخطبة.

جدول مواعيد صلاة العيد 2022 الإمارات

تضم دولة الإمارات مجموعة من أروع المساجد على مستوى العالم وهي جميعها تزينت لاستقبال الجميع خلال صلاة العيد، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في عاصمة الإمارات أبوظبي عند الساعة 5.55 صباح يوم السبت أول أيام العيد، وقت الصلاة في دبي 5.50 صباحا، في مدينة العين 5.50 صباحا، في الشارقة 5.48 صباحا، وقتها في عجمان 5.49.

بعد نهاية وقت صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 سوف يتوجه الجميع لاتباع السنة النبوية الشريفة في أول أيام العيد، هذا وقد أعدت دولة الإمارات، فعاليات مبهرة سياحية وترفيهية خلال أيام العيد للمواطنين والمقيمين والسائحين القادمين لدبي وكل مدن الدولة.