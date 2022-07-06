جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 الكويت.. التوقيت في العاصمة وحولي والجهراء والفروانية والأحمدي

يسعدنا من خلال هذا التقرير تقديم جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة الكويت ومحافظة حولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 في الكويت وكل دول العالم، ويُصادف يوم الجمعة 8 يوليو 2022 يوم وقفة عرفات، في حين أول أيام العيد في الكويت والعالم هو يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق العاشر من ذي الحجة 1443.

جدول مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 الكويت

يحرص الجميع على المشاركة في تلك الصلاة، جدول موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة الكويت سوف يكون عند الساعة 5.10 من صباح يوم السبت، وفي نفس هذا التوقيت سوف يكون موعد صلاة العيد في حولي والفروانية والشامية والفحيحيل وصباح السالم وخيطان والجهراء وجنوب السرة والشويخ والروضة والفنطاس، إذا يكون الموعد في كل المناطق عند الساعة 5.10 صباح السبت.

بعد أداء صلاة العيد 2022 في الكويت سوف يتوجه الجميع لأداء السنة المرتقبة، بعدها يبدأ الجميع في زيارة الأقارب، بعد ذلك تبدأ برامج العطلة، إجازة عيد الأضحى 2022 إجازة تصل مدتها لتسع أيام، حيث يقضي الكثيرين عطلة سياحية خارجية ممن لم يشاركوا في الحج، حيث يُفضل السائح الكويتي التواجد في أهم الوجهات السياحية الأوروبية أو الأمريكية، أو التوجه للسياحة في جنوب شرق آسيا أو تركيا.