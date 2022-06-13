جلسة المتقاعدين.. متابعة التصويت على منحة 3000 دينار لأصحاب المعاشات في الكويت

تُعقد اليوم الثلاثاء، جلسة المتقاعدين المرتقبة للتصويت على تقرير وزير المالية المقدم للمجلس، وقد وجه السيد مرزوق الغانم الدعوة للتصويت على التقرير ومنحة المتقاعدين بقيمة 3000 دينار، حيث تم توجيه الدعوة لعقد تلك الجلسة الهامة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بعدما تقدم بعض الأعضاء بطلب لعقدها، هذا ويترقب كل المتقاعدين في الدولة قرار مجلس الأمة اليوم.

جلسة المتقاعدين اليوم الثلاثاء (منحة 3000 دينار) في الكويت