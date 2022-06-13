جلسة المتقاعدين.. متابعة التصويت على منحة 3000 دينار لأصحاب المعاشات في الكويت

تُعقد اليوم الثلاثاء، جلسة المتقاعدين المرتقبة للتصويت على تقرير وزير المالية المقدم للمجلس، وقد وجه السيد مرزوق الغانم الدعوة للتصويت على التقرير ومنحة المتقاعدين بقيمة 3000 دينار، حيث تم توجيه الدعوة لعقد تلك الجلسة الهامة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بعدما تقدم بعض الأعضاء بطلب لعقدها، هذا ويترقب كل المتقاعدين في الدولة قرار مجلس الأمة اليوم.
جلسة المتقاعدين اليوم الثلاثاء (منحة 3000 دينار) في الكويت
- سوف نتابع معكم كل جديد بخصوص جلسة المتقاعدين اليوم بشكل مباشر، وسوف نتابع كل جديد بخصوص التصويت على منحة 3000 دينار.
- موعد بداية الجلسة في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء.
- الحكومة سوف تكون حاضرة في جلسة المتقاعدين اليوم.
- تقرير وزير المالية الذي يُعرض على مجلس الأمة اليوم بعد موافقة اللجنتين المالية والتشريعية، سوف يتضمن منح كل متقاعد 3000 دينار لمرة واحدة، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بقيمة 20 دينار كل سنة بداية من 1 أغسطس 2023، زيادة بقيمة 30 دينار في 1 أغسطس 2022، تقوم الخزانة العامة بسد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات من خلال صرف 500 مليون دينار للمؤسسة مع بداية كل سنة مالية.
- تابعونا مع كل جديد.