جلسة منحة المتقاعدين “3000 دينار” في مجلس الأمة الكويتي.. متى؟

يترقب الجميع في الكويت، جلسة مجلس الأمة لمناقشة والتصويت على منحة المتقاعدين في الكويت بقيمة 3000 دينار، والتصويت على التقرير المرفوع من وزير المالية الكويتي بخصوص هذا الشأن، حيث يتضمن التقرير الزيادة السنوية المقررة للمتقاعدين، وقد دعى رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم لجلسة خاصة لإقرار المنحة والتعديلات المقترحة.

موعد جلسة منحة المتقاعدين بمجلس الأمة

سوف تُعقد الجلسة الخاصة بمنحة المتقاعدين في الكويت بقيمة 3000 دينار لكل متقاعد يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 الجاري، للتصويت على تقرير وزير المالية، يذكر أنه قد عُقد الأحد اجتماع بين أعضاء اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية، وتمت الموافقة على تقرير الوزير بعد التصويت عليه من قبل الأعضاء.

تقرير وزير المالية الذي سوف تُعقد جلسة الثلاثاء للتصويت عليه، يشمل صرف منحة للمتقاعدين بقيمة 3000 دينار لمرة واحدة تؤخذ من صناديق احتياطيات مؤسسة التأمينات، إقرار زيادة سنوية بقيمة 20 دينار بداية من 1-8-2023 على أن تزداد المعاشات بداية من 1-8-2022 بقيمة 30 دينار، إضافة مادة جديدة لقانون التأمينات الاجتماعية تقوم الخزانة العامة بمقتضاه بسداد العجز الإكتواري للمؤسسة بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية.